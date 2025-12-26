Мощное оружие против рака нашли в кишечнике лягушки

Gut Microbes: Штамм Ewingella americana из кишечника лягушки уничтожает опухоли

Ученые обнаружили неожиданно эффективное средство против рака в кишечной микрофлоре японской древесной лягушки. В экспериментах на мышах один из бактериальных штаммов полностью устранял опухоли и предотвращал их повторное появление — без выраженных побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале Gut Microbes.

Исследователи исходили из наблюдения, что земноводные и рептилии крайне редко болеют раком. Они протестировали 45 штаммов бактерий, выделенных у лягушек, тритонов и ящериц, и выявили несколько с противоопухолевой активностью. Самым эффективным оказался штамм Ewingella americana из кишечника японской древесной лягушки: однократное введение приводило к полному исчезновению опухолей у мышей.

Анализ показал, что бактерия действует сразу двумя путями — напрямую повреждает опухолевую ткань и одновременно активирует иммунную систему. После лечения усиливалась работа Т- и В-клеток, а также нейтрофилов, что помогало организму самостоятельно подавлять рост рака. Ученые предполагают, что ключевую роль играет способность бактерии выживать в условиях низкого содержания кислорода — типичных для опухолей.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о доклинических данных: прежде чем говорить о применении у людей, необходимы дополнительные проверки безопасности и эффективности.

Ранее стало известно, что работа в ночные смены и хронический сбой режима сна повышают риск развития рака молочной железы.