Москвичей предупредили о новом сильном снегопаде

МЧС: Вечером 27 декабря на Москву обрушится новый сильный снегопад

Вечером в субботу, 27 декабря, на Москву обрушится новый сильный снегопад. Об этом предупредили жителей столицы в МЧС.

В ведомстве ссылаются на прогноз синоптиков Росгидромета — согласно нему, снегопад начнется около 20 часов 27 декабря и продлится до 10 часов 28 декабря. На этом фоне в Москве ожидают сильный снег и гололедицу на дорогах.

В МЧС предупредили, что в период прохождения осадков видимость на дорогах ухудшится — вероятно затруднение движения транспорта, на дорогах возможны пробки и повышенный риск аварий. Столичным водителям порекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за сутки в Московской области выпала почти треть месячной нормы осадков. По предварительным оценкам, высота снежного покрова в регионе достигает восьми сантиметров.