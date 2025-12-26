Над российским городом прогремело более 20 взрывов

Shot: Над Волгоградом прозвучало более 20 взрывов на фоне атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Волгоград, над городом прогремело более двадцати взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться поздно вечером в четверг, 25 декабря, и продолжают звучать до сих пор. Отмечается, что большая часть взрывов произошла в Красноармейском районе. Кроме того, в небе были видны вспышки.

По данным канала, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили около десяти беспилотников. Очевидцы рассказали, что дроны летели на низкой высоте.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в волгоградском аэропорту. Воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов в целях безопасности.