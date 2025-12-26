Найден эффективный способ борьбы с редкими формами рака

NC: Таргетная терапия спасает иммунитет при Т-клеточных опухолях

Ученые из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса разработали таргетную терапию для Т-клеточных лимфом и лейкозов, которая избирательно уничтожает опухолевые клетки, сохраняя значительную часть здоровых Т-лимфоцитов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Cancer.

Т-клеточные лимфомы и лейкозы встречаются примерно у 100 тысяч человек в год по всему миру. Долгое время они оставались «слабым местом» онкогематологии. В отличие от В-клеточных опухолей, где допустимо почти полное уничтожение здоровых клеток, при поражении Т-клеток такая стратегия опасна: полное подавление иммунитета делает пациента уязвимым к смертельным инфекциям. Поэтому ключевая задача — уничтожить рак, не «обнулив» защитную систему организма.

Новый подход основан на тонком генетическом различии между Т-клетками. Здоровые лимфоциты делятся на две группы — с вариантами рецептора TRBC1 и TRBC2, тогда как каждая опухоль несет только один из этих вариантов. Ученые создали антитело, которое распознает исключительно TRBC2-положительные раковые клетки, и связали его с мощным противоопухолевым препаратом. В результате лекарство доставляется точно в опухоль, не задевая значительную часть нормальных Т-клеток.

В экспериментах на клеточных линиях и животных моделях терапия вызывала выраженное уменьшение опухолей и их полное исчезновение без заметной токсичности. Более того, у обработанных животных рак не возвращался на протяжении всего периода наблюдения. Исследователи подчеркивают, что сочетание препаратов против TRBC1 и TRBC2 теперь открывает путь к персонализированному лечению большинства Т-клеточных лимфом и лейкозов.

