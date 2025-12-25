Названа неожиданная связь витаминов с риском развития рака

Front Nutr: Высокое потребление витамина B3 снижает риск онкологии

Употребление отдельных витаминов может по-разному влиять на риск онкологических заболеваний, показал крупный анализ данных Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2003–2016 годы. Исследование охватило более 29 тысяч взрослых человек, из которых почти 3 тысячи имели диагностированный рак. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что у людей с самым высоким потреблением витамина B3 риск наличия онкологического заболевания был на 22 процента ниже по сравнению с теми, кто получал его в минимальных количествах. Эта связь сохранялась после учета возраста, пола, образа жизни и других факторов.

В то же время для витамина A выявили противоположный эффект: по мере роста его потребления риск опухолей увеличивался. После полной статистической корректировки вероятность наличия рака у людей с более высоким потреблением витамина A была выше примерно на 38 процентов. Для фолиевой кислоты связь оказалась нелинейной: повышенный риск наблюдался лишь в узком диапазоне потребления — около 267–367 микрограммов в сутки.

Другие витамины и антиоксиданты, включая витамины C, E, группы B, K, а также альфа- и бета-каротин, статистически значимой связи с риском рака не показали. Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственных связей, однако результаты указывают на необходимость осторожного отношения к высокому потреблению отдельных витаминов и требуют подтверждения в долгосрочных проспективных исследованиях.

Ранее ученые показали, что витамин C способен снижать воспаление легких и окислительный стресс, вызванные воздействием мелких частиц загрязненного воздуха.