19:26, 26 декабря 2025Спорт

Назван фаворит матча-открытия молодежного чемпионата мира по хоккею

Букмекеры назвали Швецию фаворитом матча-открытия молодежного чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandr Grant / Shutterstock / Fotodom

Букмекеры назвали фаворита матча-открытия молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили победу сборной Швеции коэффициентом 1,12, тогда как шанс национальной команды Словакии не проиграть — 5,80. Фора (-2,5) на хозяев идет за 1,42, а тотал больше 7,5 голов — за 1,84.

Швеция встретится со Словакией в стартовой игре турнира 26 декабря. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Шведы выиграли 8 из 12 матчей с августа. Словакия же за последние месяцы одержала лишь одну победу в восьми встречах.

Ранее букмекеры назвали фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года. Аналитики назвали сборную Канады наиболее вероятным победителем турнира.

