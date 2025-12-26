Названо пугающее последствие женского оргазма

Медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала о пугающем последствии женского оргазма — временной глухоте. Специалистку цитирует издание Metro.

По словам Мулиндвы, временная потеря слуха — это показатель того, что секс был хорошим. «Оргазмы вызывают учащенное сердцебиение и повышение кровяного давления, что может повлиять на давление во внутреннем ухе. Это изменение может исказить восприятие звука и привести к временному нарушению слуха», — объяснила она.

Специалистка добавила, что временная глухота может возникать из-за того, что кровь во время секса приливает к гениталиям, а не к голове. Кроме того, причиной кратковременной потери слуха может стать перегрузка мозга.

«Во время оргазма ваш мозг активно работает, выделяя дофамин, окситоцин и другие химические вещества, способствующие хорошему самочувствию. Система вознаграждения вашего мозга перегружается, снижая активность в других областях», — уточнила Мулиндва.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл объяснила, как определить хорошего любовника. По ее словам, для таких мужчин оргазм не является единственной целью секса.

