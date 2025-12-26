Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Кашух назвала алкоголь самым опасным элементом новогоднего стола

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала продукты на новогоднем столе, которые считает самыми опасными. Ее цитирует издания РИАМО.

По словам врача, чаще всего проблемы со здоровьем во время новогодних праздников могут возникать из-за мясных и сырных нарезок, долго стоящих на столе салатов, а также алкоголя.

Именно спиртные напитки Кашух назвала самым опасным элементом новогоднего стала. Гастроэнтеролог объяснила, что алкоголь повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, усугубляет отравление, увеличивает вероятность переохлаждения и в целом усиливает нагрузку на организм. Она заверила, что большинство травм в праздничные дни спровоцированы именно употреблением алкоголя.

«Блюда с мясной и сырной нарезкой, заправленные салаты, которые долго стоят на столе, тоже могут оказаться источником вредных бактерий и спровоцировать пищевую инфекцию», — добавила доктор.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что газировка может стать источником проблем с пищеварением после новогодней ночи. Он призвал заменить ее на квас или комбучу.