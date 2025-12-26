Реклама

Экономика
14:56, 26 декабря 2025

В России призвали жестче наказывать нотариусов за возврат жилья по «схеме Долиной»

Юрист Степашин: Нужно жестче наказывать нотариусов из-за «схемы Долиной»
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В российском законодательстве стоит ужесточить ответственность нотариусов при заверении жилищных сделок. Необходимость в этом видит председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин, передает ТАСС.

По мнению собеседника агентства, ужесточить наказания для нотариусов нужно во избежание аннулирования сделок по «схеме Долиной». Как уверяет Степашин, соответствующие поправки в скором времени будут внесены в закон. Ответственность за вовлечение людей в такие сделки наравне с аферистами должен нести нотариус, считает он. «Страдать должны мошенники и нотариус, если он знал, что сделка незаконная», — заявил юрист.

Кроме того, Степашин настаивает на продлении срока между оформлением крупных сделок с недвижимостью и выплатой средств. Такая мера даст время для тщательного анализа обстоятельств сделки, объяснил Степашин.

Ранее риелторы заявили о скепсисе россиян перед участием пенсионеров в сделках с жильем. Слово «пенсионер», по наблюдениям агентов, стало красным маркером при покупке недвижимости.

