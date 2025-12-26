Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 26 декабря 2025Забота о себе

Обожающей оральный секс женщине раскрыли способы разнообразить его

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети дали советы замужней женщине, обожающей оральный секс и задумавшейся о том, как разнообразить этот вид интимной близости. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

В комментариях под ее постом многие пользователи отметили, что супругу женщины вряд ли наскучит классический оральный секс. В то же время они отметили, что можно попробовать сменить локацию или позу.

Как насчет того, чтобы он сидел на диване? Если вы не в спальне, это дает мужчине понять, что никакой взаимности от него не требуется. Не то чтобы взаимности не должно быть, просто оральный секс без обязательств — это замечательно

DeuceSevinпользователь Reddit

Кроме того, женщине порекомендовали обращать внимание не только на пенис партнера, но и на другие эрогенные зоны.

Во время орального секса нежно сжимайте и ласкайте его мошонку

BendOverHusbandпользователь Reddit
Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Некоторые пользователи посоветовали женщине делать паузы. По их мнению, это позволит мужчине получить больше удовольствия от процесса.

Как насчет того, чтобы за несколько секунд до оргазма остановиться и заставить его умолять вас продолжать? Наконец, снова начать остановиться, чтобы он опять умолял вас продолжить?

TheFurryMenaceпользователь Reddit

Ранее пользователи сети дали советы девушке, пожаловавшейся на рвотный рефлекс во время орального секса. Прежде всего ее призвали не заниматься тем, что ей неприятно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен новый массированный удар

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    США предупредили о «ценном активе Путина»

    Российские войска уничтожили подземные бункеры ВСУ в Гуляйполе

    ЕС и США предрекли военный раскол

    Опрос украинцев о русском языке привел к неожиданным результатам

    В Финляндии объяснили резкую речь Зеленского на Рождество

    Украинский футбольный фанат случайно выдал расположение действующей ТЭЦ

    Индиец раскрыл правду об отношении к людям низших каст

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok