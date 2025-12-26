Обожающей оральный секс женщине раскрыли способы разнообразить его

Пользователи сети дали советы замужней женщине, обожающей оральный секс и задумавшейся о том, как разнообразить этот вид интимной близости. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

В комментариях под ее постом многие пользователи отметили, что супругу женщины вряд ли наскучит классический оральный секс. В то же время они отметили, что можно попробовать сменить локацию или позу.

Как насчет того, чтобы он сидел на диване? Если вы не в спальне, это дает мужчине понять, что никакой взаимности от него не требуется. Не то чтобы взаимности не должно быть, просто оральный секс без обязательств — это замечательно DeuceSevin пользователь Reddit

Кроме того, женщине порекомендовали обращать внимание не только на пенис партнера, но и на другие эрогенные зоны.

Во время орального секса нежно сжимайте и ласкайте его мошонку BendOverHusband пользователь Reddit

Некоторые пользователи посоветовали женщине делать паузы. По их мнению, это позволит мужчине получить больше удовольствия от процесса.

Как насчет того, чтобы за несколько секунд до оргазма остановиться и заставить его умолять вас продолжать? Наконец, снова начать остановиться, чтобы он опять умолял вас продолжить? TheFurryMenace пользователь Reddit

Ранее пользователи сети дали советы девушке, пожаловавшейся на рвотный рефлекс во время орального секса. Прежде всего ее призвали не заниматься тем, что ей неприятно.