Офицера СБУ за миллионы гривен выпустили из СИЗО и сразу же вернули обратно

Бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины (СБУ) Роману Дудину предъявлено новое обвинение после попытки выйти из-под стражи под залог. Об этом сообщило государственное бюро расследований Украины.

«Подозреваемый в государственной измене уплатил более 4,2 миллиона гривен (почти 8 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), однако правоохранители сообщили ему новое подозрение», — сказано в заявлении.

Офицер СБУ был выпущен под залог из СИЗО, но ему предъявили новое обвинение и сразу вернули назад. Обвинение связано с организацией незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрацией и попытке устранения ее руководства в феврале 2022 года.

