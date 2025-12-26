Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 26 декабря 2025Бывший СССР

Офицера СБУ за миллионы гривен выпустили из СИЗО и сразу же вернули обратно

Офицера СБУ Дудина выпустили из СИЗО за 4 млн. гривен и сразу же вернули обратно
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины (СБУ) Роману Дудину предъявлено новое обвинение после попытки выйти из-под стражи под залог. Об этом сообщило государственное бюро расследований Украины.

«Подозреваемый в государственной измене уплатил более 4,2 миллиона гривен (почти 8 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), однако правоохранители сообщили ему новое подозрение», — сказано в заявлении.

Офицер СБУ был выпущен под залог из СИЗО, но ему предъявили новое обвинение и сразу вернули назад. Обвинение связано с организацией незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрацией и попытке устранения ее руководства в феврале 2022 года.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Полина Лурье попросила Ларису Долину съехать из квартиры до 30 декабря

    Сумку Birkin из пакета IKEA продали за 250 тысяч рублей

    Россиянам раскрыли способ уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь

    В МИД России предупредили о риске ядерного конфликта

    Двое туристов не выжили при крушении вертолета на высочайшей горе Африки

    Назван фаворит матча-открытия молодежного чемпионата мира по хоккею

    Жители российского города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok