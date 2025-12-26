Реклама

16:29, 26 декабря 2025

Разгромившую квартиру покупателей пенсионерку признали вменяемой

Виктория Клабукова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

67-летняя жительница Омска, разгромившая квартиру, которую ей не удалось вернуть по «схеме Долиной», была признана вменяемой. О заключении медэкспертизы пишет «Российская газета».

Бывшая хозяйка квартиры после продажи заявила, что совершила сделку под давлением мошенников, и потребовала признать ее недействительной. Суд назначил две психиатрические экспертизы в Омской областной клинической психиатрической больнице: амбулаторную и стационарную. В итоге медики пришли к выводу, что бывшая собственница в момент сделки осознавала значение своих действий и могла ими руководить. По результатам экспертизы суд постановил выселить продавца из квартиры. Вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.

Поводом для споров стала трехкомнатная квартира. Продажа состоялась в 2024 году за шесть миллионов рублей. Покупатели — молодая пара — для закрытия сделки воспользовались ипотекой и маткапиталом. Пенсионерка, продававшая квартиру, ручалась, что после продажи переедет к племяннице, а перед подписанием документов предоставила справку от психиатра. Тем не менее, когда пришло время освобождать жилплощадь, женщина заявила, что продала ее не по собственной воле. Узнав, что суд не встал на ее защиту, пенсионерка устроила в квартире погром: вырвала вентиляцию, разбила плитку и пробила дырки в полу.

