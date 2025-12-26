Онищенко прокомментировал сведения о вспышке мышиной лихорадки в России

Онищенко: Эпидемии мышиной лихорадки в России нет

Эпидемии геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), называемой по-другому мышиной, в России нет. Сведения о распространении опасного заболевания прокомментировал бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его данным, на данный момент для распространения мышиной лихорадки несезон. «У нас есть неблагополучные регионы, где есть природные очаги, Ставрополье, Краснодарский край, но сейчас для этого несезон», — обозначил Онищенко.

Академик пояснил, что в России могут фиксироваться отдельные случаи заболевания, но отсутствуют основания для того, чтобы называть сложившуюся ситуацию эпидемией.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2025 года в восьми федеральных округах и 54 субъектах России были зарегистрированы случаи заболевания ГЛПС. Среди пациентов 86 процентов составили городские жители.

