14:37, 26 декабря 2025Силовые структуры

Открывшего беспорядочный огонь в супермаркете Донецка обезвредили

Полиция обезвредила мужчину, открывшего беспорядочный огонь в магазине Донецка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД России по ДНР / ТАСС

Сотрудники полиции обезвредили мужчину, который открыл беспорядочный огонь в супермаркете Донецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, все произошло в магазине Петровского района. Вооруженный преступник уже задержан.

Глава ДНР Денис Пушилин решил отметить действия полицейских при задержании опасного правонарушителя. Он представил их к государственной награде — медали «3а храбрость».

О вооруженном человеке в супермаркете Донецка стало известно в пятницу, 26 декабря. Его автомат изъяли.

