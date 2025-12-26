Перечислены весомые причины обязательно завтракать

UfaTime.ru: Завтрак с утра улучшает память и поддерживает сердце

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, почему важно завтракать. Весомые причины не пропускать утренний прием пищи врачи перечислили в беседе с изданиемUfaTime.ru.

В первую очередь они отметили, что завтрак дает энергию на весь день. «Завтрак восполняет запас гликогена, обеспечивая заряд для умственной и физической активности. Без него усталость наступает быстрее, что повышает тягу к сладкому», — подчеркнули врачи.

Специалисты добавили, что правильный завтрак также помогает запустить метаболизм, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить память и концентрацию. Кроме того, если человек не пропускает первый прием пищи, у него снижается риск переедания и уменьшается тяга к сладкому.

Тем, кто не хочет тратить много времени на готовку утром, врачи порекомендовали несколько полезных и простых завтраков. В частности, они посоветовали есть смузи, яйца с фруктами или цельнозерновых тосты с авокадо.

