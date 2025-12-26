Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:38, 26 декабря 2025Забота о себе

Перечислены весомые причины обязательно завтракать

UfaTime.ru: Завтрак с утра улучшает память и поддерживает сердце
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, почему важно завтракать. Весомые причины не пропускать утренний прием пищи врачи перечислили в беседе с изданиемUfaTime.ru.

В первую очередь они отметили, что завтрак дает энергию на весь день. «Завтрак восполняет запас гликогена, обеспечивая заряд для умственной и физической активности. Без него усталость наступает быстрее, что повышает тягу к сладкому», — подчеркнули врачи.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Специалисты добавили, что правильный завтрак также помогает запустить метаболизм, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить память и концентрацию. Кроме того, если человек не пропускает первый прием пищи, у него снижается риск переедания и уменьшается тяга к сладкому.

Тем, кто не хочет тратить много времени на готовку утром, врачи порекомендовали несколько полезных и простых завтраков. В частности, они посоветовали есть смузи, яйца с фруктами или цельнозерновых тосты с авокадо.

Ранее диетолог Татьяна Дубровская назвала полезные альтернативы традиционным новогодним блюдам. К примеру, она посоветовала заменить майонез в оливье на нежирный йогурт, а колбасу — на курицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok