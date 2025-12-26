Певица Лили Аллен в прозрачном халате отметила Рождество

40-летняя певица Лили Аллен в откровенном образе отметила Рождество

Британская певица Лили Аллен поделилась снимками в откровенном образе на фоне развода с актером Дэвидом Харбаром. Публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость отметила Рождество, снявшись в кружевном нижнем белье и прозрачном халате розового цвета. Исполнительница также надела атласные туфли и завершила образ золотыми колье.

В ноябре Лили Аллен вышла в свет в откровенном образе. Тогда певицу заметили на премьере спектакля The Hunger Games: On Stage в Лондоне в винтажном платье Dior, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее обнаженная грудь.