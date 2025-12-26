Премьер Грузии обратился к ЕС

Кобахидзе: ЕС должен быть заинтересован в отношениях с Грузией

Европейский союз (ЕС) должен проявлять заинтересованность в отношениях с Грузией. С таким обращением выступил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

«Объективно в интересах ЕС восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логически заключить, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам ЕС и европейского общества», — сказал он.

По его словам, Грузия является единственной страной, которая может связать Европу с Центральной Азией. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас особенно нуждается в выходе на новые рынки.

Ранее Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией невозможно, пока не будет изменен статус Абхазии и Южной Осетии. Он отдельно отметил, что сейчас у Тбилиси «прагматичная и ясная политика в отношении» Москвы.