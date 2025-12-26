Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 26 декабря 2025Мир

Премьер-министр Чехии раскрыл тему разговора с Трампом

Андрей Бабиш: Долго разговаривали с Трампом о войне, миграции, Европе и о V4
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп позвонил 26 декабря премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. О теме разговора Бабиш рассказал на своей страничке в социальной сети Х.

Премьер отметил, что разговор с Трампом бы долгим, а основными темами стали: война, миграция, Европа и V4 (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

«О нашем с (женой – прим. «Ленты.ру») Моникой посещении (Белого дома – прим. «Ленты.ру») 7 марта 2019 года», — добавил Бабиш.

По словам премьера, разговор готовился на протяжении нескольких дней и он не верил до последнего момента, что Трамп позвонит ему.

Андрей Бабиш является чешским предпринимателем, политическим и государственным деятелем, лидером оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»). Он был официально назначен на должность премьер-министра Чехии 9 декабря 2025 года.

Уже на должности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Во Франции оценили идею отправить войска на Украину под флагом ЕС

    Командир ВСУ рассказал о сдаче штаба батальона из-за паники

    61-летняя Алена Апина показала фото в полупрозрачном корсете

    США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

    ВСУ атаковали российский регион

    В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли служебный ноутбук украинского лейтенанта

    На Украине потребовали расформировать одну военную бригаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok