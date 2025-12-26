Премьер-министр Чехии раскрыл тему разговора с Трампом

Андрей Бабиш: Долго разговаривали с Трампом о войне, миграции, Европе и о V4

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп позвонил 26 декабря премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. О теме разговора Бабиш рассказал на своей страничке в социальной сети Х.

Премьер отметил, что разговор с Трампом бы долгим, а основными темами стали: война, миграция, Европа и V4 (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

«О нашем с (женой – прим. «Ленты.ру») Моникой посещении (Белого дома – прим. «Ленты.ру») 7 марта 2019 года», — добавил Бабиш.

По словам премьера, разговор готовился на протяжении нескольких дней и он не верил до последнего момента, что Трамп позвонит ему.

Андрей Бабиш является чешским предпринимателем, политическим и государственным деятелем, лидером оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»). Он был официально назначен на должность премьер-министра Чехии 9 декабря 2025 года.

Уже на должности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.