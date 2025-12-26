Пристававшего к россиянкам на улице иностранца отправили в колонию

Суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Афганистана, который ударил прохожего в центре Омска ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе местных судов.
Мохаммади М.С. признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему придется выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения вреда.
Все произошло 24 июля. Утром на улице Ленина иностранец настойчиво пытался познакомиться с девушками, но за них заступился случайный прохожий. После чего фигурант достал нож и напал на омича, ударив его в живот.
Гражданина Афганистана задержали сотрудники полиции.