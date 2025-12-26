Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:43, 26 декабря 2025Силовые структуры

Пристававшего к россиянкам на улице иностранца отправили в колонию

Афганец получил 3 года за нападение с ножом на омича, заступившегося за девушек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды Омской области»

Суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Афганистана, который ударил прохожего в центре Омска ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе местных судов.

Мохаммади М.С. признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему придется выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения вреда.

Все произошло 24 июля. Утром на улице Ленина иностранец настойчиво пытался познакомиться с девушками, но за них заступился случайный прохожий. После чего фигурант достал нож и напал на омича, ударив его в живот.

Гражданина Афганистана задержали сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok