Пристававшего к россиянкам на улице иностранца отправили в колонию

Афганец получил 3 года за нападение с ножом на омича, заступившегося за девушек

Суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Афганистана, который ударил прохожего в центре Омска ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе местных судов.

Мохаммади М.С. признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему придется выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения вреда.

Все произошло 24 июля. Утром на улице Ленина иностранец настойчиво пытался познакомиться с девушками, но за них заступился случайный прохожий. После чего фигурант достал нож и напал на омича, ударив его в живот.

Гражданина Афганистана задержали сотрудники полиции.

