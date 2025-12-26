Путин оценил полученный в ходе СВО опыт

Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе СВО

Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы РФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил во время совещания по госпрограмме вооружения, передает РИА Новости.

Путин обратил внимание на то, что в ходе СВО постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», — обозначил президент.

Ранее Путин рассказал о развитии вооруженных сил. По его словам, их ожидает модернизация.