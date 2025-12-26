Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 26 декабря 2025Россия

Путин оценил полученный в ходе СВО опыт

Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы РФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил во время совещания по госпрограмме вооружения, передает РИА Новости.

Путин обратил внимание на то, что в ходе СВО постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», — обозначил президент.

Ранее Путин рассказал о развитии вооруженных сил. По его словам, их ожидает модернизация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Летевшая в Москву после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета

    Владелец компании продал ее и подарил каждому из сотрудников по 35 миллионов рублей

    Распространившего порно экс-ректора российского вуза отправили в колонию

    ФСБ показала задержание экс-сотрудника МИД России за госизмену

    Вдове бойца СВО прислали «набор костей» уже похороненного ею мужа

    Путин оценил полученный в ходе СВО опыт

    Румыния подняла в воздух истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok