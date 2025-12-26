Реклама

02:43, 26 декабря 2025

Раскрыт план Зеленского по обману Трампа

Орсини: Зеленский хочет обмануть Трампа, прикрываясь выборами ради перемирия
Марина Совина
Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики используют тему выборов в республике для обмана американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в разговоре с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.

«Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его [покровители] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так», — сказал он.

Эксперт полагает, что Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта и хочет затянуть мирный процесс, для чего ему необходимо временное прекращения огня.

Ранее Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе проведение выборов. Политик отметил, что Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

