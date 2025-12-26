Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 26 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыт сотрудничавший с американской разведкой бывший сотрудник МИД России

ФСБ: Мосгорсуд дал 12 лет колонии за госизмену экс-сотруднику МИД РФ Коновалову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший сотрудник МИД России Арсений Коновалов сотрудничал за деньги с американской разведкой. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

Мужчина осужден на 12 лет лишения свободы за госизмену. По данным российской спецслужбы, он во время командировки в США выдал секретные сведения, полученные им по работе. Коновалов сам связался с американской разведкой и получил вознаграждение.

Его задержали в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Люберец Евгению Конфоркину за госизмену и сотрудничество с украинским легионом «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

