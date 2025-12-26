Реклама

Раскрыта опасность популярной косметической процедуры

Блогерша Хаяси: Микронидлинг может увеличить риск образования рубцов
Екатерина Ештокина

Фото: Robert Przybysz / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Коко Хаяси раскрыла опасность популярной косметической процедуры для кожи. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Инфлюэнсерша рассказала, что приобрела прибор для проведения микроигольчатой ​​терапии в домашних условиях. «Медленное надавливание может увеличить риск образования рубцов», — заявила она.

При этом дерматолог Ксения Кобец подчеркнула, что подобные устройства могут вызывать инфекции или необратимые повреждения. «Домашние устройства для микронидлинга не регулируются каким-либо стандартизированным образом, и потребителям не разъяснено, что следует наносить после процедуры», — пояснила она.

В то же время медсестра Лимор Вайнберг уточнила, что неправильная техника при манипуляции повлечет за собой появление шрамов. «У вас могут появиться царапины, расширенные поры, хроническое покраснение или даже рубцы, если будете слишком сильно тянуть устройство или действовать чересчур агрессивно», — заключила медик.

Ранее в декабре россиянке изуродовали губы и обвинили ее в вымогательстве. Жительница Уфы решила увеличить объем губ, однако после манипуляции появился отек и гематомы.

