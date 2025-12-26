Реклама

Экономика
16:21, 26 декабря 2025Экономика

Раскрыто влияние на курс рубля решения Банка России о продажах валюты

Экономист Донец: Решение Банка России по поводу продаж валюты ослабит рубль
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец раскрыла влияние решения Центробанка (ЦБ) РФ по поводу объемов продаж иностранной валюты на динамику курса российской валюты. Она уточнила, что интенсивность продаж валюты Банка России, не связанных с ценой на нефть, снижается вдвое в первом полугодии 2026 года относительно этого года.

Отметив отсутствие явной реакции рынка на такую новость, специалист предположила, что эффект от анонсированных регулятором изменений «может добавить в курс три процента», что будет постепенно ощущаться в первом квартале.

«Это один из факторов, которые, как мы ожидаем, будут действовать в сторону ослабления рубля, наряду со снижением экспортных цен и смягчением процентной политики Банка России», — подчеркнула Донец.

ЦБ 26 декабря сообщил, что с января по июнь, в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), будет ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 4,62 миллиарда рублей. Такой размер продаж получен исходя из суммы вложения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года, которая составила 540,8 миллиарда рублей. На совокупный объем продажи или покупки валюты регулятором влияет, помимо указанной суммы, определяемый Минфином размер соответствующих сделок в рамках регулярных операций по бюджетному правилу.

