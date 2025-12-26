Реклама

Разыскиваемый 12 лет за миллиардные аферы экс-чиновник Минсельхоза выслушал приговор

В Липецкой области суд приговорил экс-чиновника Минсельхоза Донских за аферы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

В Липецкой области суд приговорил к 13 годам колонии общего режима главу департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бывшего чиновника признали виновным по статьям 159 и 222 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы Донских вместе с соучастниками разработал схему хищения денег «Росагролизинга» и «Россельхозбанка» — злоумышленники с помощью подконтрольных юридических лиц заключал фиктивные договоры лизинга, а также договоры на получение кредитов для приобретения различного оборудования и товаров якобы для развития финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих ему и его сообщникам организаций.

В реальности заемные средства похищались. Ущерб от их действий превысил 2,6 миллиарда рублей. Дома у Донских во время обыска нашли огнестрельное оружие — переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм револьвера системы «Наган».

С 2009 по 2012 год Донских занимал пост начальника департамента по административной работе и внешним связям Минсельхоза России. В февраля 2012 года он взял внеплановый отпуск, а после уволился по собственному желанию.

7 апреля 2012 года Донских объявили в международный розыск. 17 июня 2024 года экс-чиновника взяли в Истринском районе Московской области. В бегах он использовал поддельные документы.

