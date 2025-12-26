Россия призвала Запад подумать о предотвращении большой войны

Замглавы МИД России Рябков призвал Запад думать о предотвращении большой войны

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Запад думать не о том, когда может начаться большая война, а о ее предотвращении. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«В ответ на подобного рода прогнозы и оценки могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что победить ядерную державу по определению невозможно. Он также призвал думать не о худших сценариях, а о том, как их не допустить.

Ранее замглавы МИД России Рябков заявил о приближении решения конфликта на Украине. По его словам, теперь от политической воли той стороны зависит возможность сделать последний рывок и выйти на договоренность.