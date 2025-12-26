Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:32, 26 декабря 2025Россия

Россиянам рассказали о сокращенном рабочем дне перед Новым годом

Депутат Стенякина: 30 декабря в России не будет сокращенным рабочим днем
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

30 декабря в России не станет сокращенным рабочим днем. Об этом рассказала журналистам РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, во вторник укороченного рабочего дня ждать не стоит. Обычно его делают перед праздниками, но дело в том, что 31 декабря — это не праздничный день, заявила парламентарий.

Как подчеркнула Стенякина, последняя рабочая неделя в этом году достаточно короткая — всего два дня (29 и 30 декабря).

«Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году» — объяснила депутат.

Официально 31 декабря не считается праздничным днем, поэтому и сокращенный рабочий день перед ним не положен, уточнила она.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, мера поможет поднять отечественную экономику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    США предупредили о «новых действиях» после ударов по Нигерии

    По Украине нанесен новый массированный удар

    Раскрыт план Зеленского по обману Трампа

    Мужчина элегантно отомстил шумным строителям соседнего дома

    Россиянам рассказали о сокращенном рабочем дне перед Новым годом

    Трамп заявил о «смертоносных» ударах по Нигерии

    Россиян предложили перевести на шестидневную рабочую неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok