Россиянам рассказали о сокращенном рабочем дне перед Новым годом

Депутат Стенякина: 30 декабря в России не будет сокращенным рабочим днем

30 декабря в России не станет сокращенным рабочим днем. Об этом рассказала журналистам РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, во вторник укороченного рабочего дня ждать не стоит. Обычно его делают перед праздниками, но дело в том, что 31 декабря — это не праздничный день, заявила парламентарий.

Как подчеркнула Стенякина, последняя рабочая неделя в этом году достаточно короткая — всего два дня (29 и 30 декабря).

«Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году» — объяснила депутат.

Официально 31 декабря не считается праздничным днем, поэтому и сокращенный рабочий день перед ним не положен, уточнила она.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, мера поможет поднять отечественную экономику.