Экономика
20:01, 26 декабря 2025Экономика

Россиянин выломал дверь и перекрасил пол в лифте чужого дома

Полина Кислицына (Редактор)

В Екатеринбурге мужчина выломал входную дверь и перекрасил пол в лифте чужого дома. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как неизвестный в синей куртке и светло-серой шапке, держа небольшую банку с краской и кисть в руках, небрежно красит пол в лифте в зеленый цвет. Автор публикации уточнил, что перед уходом мужчина оставил пару мазков на створках лифта.

Ранее в декабре сообщалось, что в Казани обнаженный мужчина вломился в цветочный магазин и провел там ночь. Он пояснил полицейским, что решил зайти внутрь, поскольку на улице было холодно.

