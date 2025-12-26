Реклама

19:58, 26 декабря 2025Экономика

Россиянка склеила скотчем искавшую вымышленных крыс соседку

Жительница Петербурга задержала соседку, искавшую вымышленных крыс
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге жительница многоквартирного дома задержала соседку, которая искала в чужих квартирах вымышленных крыс. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Женщина стучала в двери соседей и в агрессивной форме требовала показать «главную крысу», угрожая физическим насилием. Одна из жительниц вышла в тамбур и повалила женщину на пол, а затем связала ей руки скотчем. Жильцы вызвали экстренные службы, женщину забрала скорая.

Жильцы отметили, что проблемная соседка не впервые тревожит других собственников. По их словам, она часто водит к себе в квартиру сомнительных личностей, шумит, угрожает людям ножом и пытается взломать чужие двери.

Ранее в Сызрани женщина превратила квартиру в приют для кошек и вызвала гнев соседей. В ее жилье нашли более 20 животных.

