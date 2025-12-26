Реклама

15:53, 26 декабря 2025Экономика

Россиянка захотела заработать на продаже жилья и попала под суд

Жительница Новороссийска сделала из комнат студии на продажу и попала под суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Новороссийска продала комнаты в частном доме как квартиры-студии и попала под суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Россиянка незаконно перепланировала дом, разделив его на 15 студий. Она выставила их на продажу в качестве долей в якобы многоквартирном доме. Она знала, что строительство многоквартирных домов запрещено на землях для индивидуального жилищного строительства, и осознанно ввела покупателей студий в заблуждение. Женщина продала квартиры восьми покупателям и получила 16 миллионов рублей.

Суд признал здание самовольной постройкой и постановил его снести. На имущество обвиняемой наложили арест на сумму более 22 миллионов рублей, чтобы возместить ущерб покупателям. Россиянку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее в Ставропольском крае пенсионерка стала бездомной и лишилась личных вещей. Жилье россиянки снесли втайне от нее.

