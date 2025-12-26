Реклама

Экономика
19:38, 26 декабря 2025Экономика

Российский губернатор станет ответчиком по иску о выводе активов банка

Frank Media: АСВ подало иск о взыскании 1,1 млрд рублей с экс-бенефициаров МСБ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 25 декабря направило в Арбитражный суд иск о взыскании убытков в размере 1,1 миллиарда рублей с экс-бенефициаров «Международного строительного банка» (МСБ). В числе ответчиков оказался действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских, пишет Frank Media со ссылкой на пресс-службу АСВ.

Поводом для подачи иска стало выявление агентством сделок по выводу активов МСБ, обнаруженное в ходе конкурсного производства. В качестве ответчиков в АСВ указали троих человек — помимо Русских, это Дмитрий Баскаков и Виталий Федоров, оба экс-бенефициары Международного строительного банка.

До этого в практике АСВ не было случаев подачи исков к губернаторам. Эксперты, опрошенные Frank Media, отметили, что практика привлечения в качестве ответчиков действующих глав областей является редкой и требует серьезного расследования.

Лицензию у Международного строительного банка Банк России отозвал в апреле 2017 года. В ЦБ отметили, что руководство финансовой организации занималось выводом активов и манипулировало отчетными данными, скрывая реальный уровень кредитного риска. В декабре 2025-го экс-советника банка Альберта Карпова и зампредседателя правления банка Александра Кривцова приговорили к 6,5 года лишения свободы. Начальнику департамента аналитики и риск-менеджмента Ивану Ульянову дали шесть лет.

