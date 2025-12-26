Российскому авторынку спрогнозировали резкое снижение

Вице-премьер Мантуров: Российский авторынок в 2025 году снизится на 19 процентов

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей в России сократятся на 19 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Совокупные объемы реализации на внутреннем рынке, по оценке заместителя главы правительства, составят порядка 1,45 миллиона автомобилей. Речь идет о суммарных продажах во всех сегментах. Что касается сектора легковушек, то в нем спад окажется чуть ниже, в районе 16 процентов, констатировал Мантуров. По итогам года реализация в этом сегменте составит 1,27 миллиона единиц, заключил вице-премьер.

В этом году резкое падение продаж затронуло все основные сегменты российского авторынка. На фоне охлаждения спроса отечественным концернам, включая «АвтоВАЗ» и «КАМАЗ», пришлось временно переводить своих сотрудников на четырехдневку.

На продажи на внутреннем рынке все большее давление оказывает регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления спроса не приходится. Если оно и произойдет, то не раньше весны следующего года.