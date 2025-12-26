Рыболов поймал окуня невиданных размеров

В Калифорнии поймали канареечного окуня, который по весу превосходит рекорд мира

В американском штате Калифорния рыболов поймал канареечного морского окуня, который по размерам и весу превосходит рекорды и штата, и мира. Об этом сообщает Associated Press.

26-летний Брендан Уолш рыбачил с отцом в районе калифорнийского городка Альбион, расположенного в 240 километрах от Сан-Франциско. После рыбалки, когда они уже возвращались домой, он напоследок закинул удочку еще раз. Именно тогда ему попался канареечный окунь. Рыба, по его словам, оказалась невиданных размеров и весила в три с лишним раза больше обычного.

Рыболов взвесил и измерил необычный улов и обнаружил, что длина его окуня составляет 70 сантиметров, а вес — примерно 4,65 килограмма. Это превышает рекорд штата Калифорния, где самая крупная рыба этого вида была поймана год назад и весила четыре килограмма.

Мировой рекорд, зарегистрированный Международной ассоциацией спортивного рыболовства (IGFA), также меньше. Он составляет 4,53 килограмма и держится с 1986 года.

Уолш направил все необходимые данные о рыбе в IGFA и Департамент по рыбным и природным ресурсам штата Калифорнии, занимающийся регистрацией рыболовных рекордов штата, и надеется, что его достижение будет признано.

Чтобы окунь не пропадал, мать пожарила его на Рождество с чесноком и маслом. Рыболов утверждает, что вышло очень вкусно.

Ранее в США рыбак из штата Джорджия поймал голубого сома весом 24,1 килограмма и побил 22-летний рекорд озера Хартвелл. Мужчине понадобилось полчаса, чтобы справиться с крупным уловом.