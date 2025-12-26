Смеховой стало плохо после новостей о Вере Алентовой

Актриса театра и кино Алика Смехова заявила, что ей стало плохо от трагических новостей о Вере Алентовой. Ее слова передает Voice.
Заслуженная артистка России Алика Смехова выразила соболезнования родным и близким своей коллеги. Она работала с Алентовой на съемочной площадке сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...».
«Какой-то кошмар! Какие могут быть слова? Я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, поклонникам. Это ужасно. Я шокирована этой информацией, дайте мне в себя прийти, мне прямо плохо», — заявила актриса.
Ранее стало известно, что в Москве появился небольшой мемориал в память о народной артистке России Вере Алентовой.