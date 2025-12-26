Реклама

Экономика
13:47, 26 декабря 2025Экономика

Москвичей успокоили насчет снегопада

Синоптик Цыганков: Снегопад в Москве ослабевает
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Интенсивность снегопада в столице снижается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, зона осадков покидает мегаполис. Снегопад, вызвавший суматоху в Москве, ослабевает и подходит к концу. Как отмечает Цыганков, в ближайшее время снег продолжит «по чуть-чуть» сыпать, но основные осадки уже выпали. По прогнозам метеоролога, снегопадов подобной силы в Москве больше не предвидится.

26 декабря Москва оказалась под действием ныряющего циклона. На столичный регион обрушился мощный снегопад: всего за ночь в Подмосковье выпала треть месячной нормы осадков. Осадкомеры на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали до 18 процентов от нормы осадков за месяц.

В дептрансе москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. Эти меры на фоне непогоды рекомендуется соблюдать до конца недели.

