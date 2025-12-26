Снижение курса доллара объяснили предновогодним затишьем

Эксперт Зельцер: Курс доллара снижается к рублю на фоне затишья на рынках

Курс доллара снижается к рублю в связи с невысокой активностью покупателей иностранной валюты перед январскими праздниками. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru».

«Падение курсов иностранных валют вызвано завершением года — трейдеры-покупатели уже малоактивны, а вот продавцы-экспортеры вынуждены продавать валюту в пиковые дни декабрьского налогового периода», — объяснил специалист. Он отметил, что речь в случае с влиянием такого затишья идет о «краткосрочной истории», а в среднесрочной перспективе, как он и предполагал ранее, ориентиром является уровень в 85 рублей за доллар.

В пятницу курс американской валюты достигал на межбанковском рынке 77,19 рубля, а к моменту написания материала падал на 1,53 процента, до 77,69 рубля.

Накануне, 25 декабря, Банк России понизил официальный курс доллара до 77,88 рубля, а евро — до 91,89.