12:39, 23 декабря 2025Экономика

Новое укрепление рубля объяснили

Аналитик Зельцер: Рубль укрепился из-за умеренного снижения ключевой ставки ЦБ
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Резкое укрепление курса рубля к доллару произошло в начале текущей недели на фоне умеренного шага снижения ключевой ставки ЦБ РФ и все еще жесткого монетарного сигнала, к тому же фактором поддержки нацвалюты в ближайшие дни станет ежемесячный налоговый период. Такую точку зрения высказал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

«По мере снижения ставок и исчерпания эффекта временного лага между поставкой и оплатой за сырье покупки валюты активизируются, а приток валюты из-за рубежа сократится. Это скажется на сжатии профицита торгового баланса и поддержит курсы инвалют», — объяснил специалист, по словам которого новый рост курса рубля «может прерваться в любой момент», а ориентиры для доллара на начало 2026 года составляют 85 рублей и выше.

Вчера Банк России резко понизил официальный курс доллара до 79,31 рубля. Ключевую ставку он опустил в пятницу с 16,5 до 16 процентов. Похожая курсовая динамика уже наблюдалась в сентябре, когда ставку снизили более умеренно, чем ожидал рынок.

Ранее эксперты отмечали, что после прекращения торгов валютам недружественных стран на Мосбирже курс рубля стал заметно менее рыночным, а одной из причин его укрепления является то, что в России «почти не осталось» банков, имеющих возможность проводить внешнеторговые операции в долларах и евро.

