Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 18 декабря 2025Экономика

Укрепление рубля связали с одной особенностью работы банков

Аналитик Потавин: На курс рубля повлияла ситуация с внешней торговлей в долларах
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Причиной значительного роста курса рубля, дошедшего до уровня 76-78 за доллар, стало в том числе то, что в России «почти не осталось» банков, имеющих возможность проводить внешнеторговые операции в долларах и евро. Такую точку зрения аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина приводят «Известия».

Объяснив ситуацию с «переукреплением» нацвалюты этой особенностью работы банков в условиях санкций, эксперт отметил, что в результате федеральный бюджет недополучает доходы, а сам курс рубля после прекращения торгов на Мосбирже ведущими валютами недружественных стран стал заметно менее рыночным — наблюдается его «управляемое плавание с элементами валютного контроля и бюджетного правила».

В Банке России при этом отмечают, что ситуация на внутреннем валютном рынке в 2025 году во многом стабилизировалась, а волатильность курса рубля находится на минимальных с 2022 года уровнях. Представители регулятора напоминают, что курс является плавающим и речи о том, чтобы «подкрутить» его в ту или иную сторону, не идет. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, колебания рубля связаны с «волнами санкций», но «существенного переукрепления» нет и курс должен балансироваться рынком.

Официальный курс, установленный на 18 декабря составляет 80,38 рубля за доллар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok