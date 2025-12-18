Укрепление рубля связали с одной особенностью работы банков

Аналитик Потавин: На курс рубля повлияла ситуация с внешней торговлей в долларах

Причиной значительного роста курса рубля, дошедшего до уровня 76-78 за доллар, стало в том числе то, что в России «почти не осталось» банков, имеющих возможность проводить внешнеторговые операции в долларах и евро. Такую точку зрения аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина приводят «Известия».

Объяснив ситуацию с «переукреплением» нацвалюты этой особенностью работы банков в условиях санкций, эксперт отметил, что в результате федеральный бюджет недополучает доходы, а сам курс рубля после прекращения торгов на Мосбирже ведущими валютами недружественных стран стал заметно менее рыночным — наблюдается его «управляемое плавание с элементами валютного контроля и бюджетного правила».

В Банке России при этом отмечают, что ситуация на внутреннем валютном рынке в 2025 году во многом стабилизировалась, а волатильность курса рубля находится на минимальных с 2022 года уровнях. Представители регулятора напоминают, что курс является плавающим и речи о том, чтобы «подкрутить» его в ту или иную сторону, не идет. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, колебания рубля связаны с «волнами санкций», но «существенного переукрепления» нет и курс должен балансироваться рынком.

Официальный курс, установленный на 18 декабря составляет 80,38 рубля за доллар.