16:28, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала запуск YouTube-канала Урганта

Журналистка Собчак заявила, что ждет обновлений на YouTube-канале Ивана Урганта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что ведущий Иван Ургант запустил YouTube-канал. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ваня — это всегда круто и качественно, на любой площадке», — написала телеведущая.

Она добавила, что подписалась на канал Урганта, а также сообщила, что ждет обновлений на нем.

Ранее стало известно, что ведущий запустил YouTube-канал «Живой Ургант». Он заявил, что будет выкладывать на нем видео из путешествий с командой его шоу. Также в первом ролике на канале Ургант поздравил россиян с Новым годом.

В феврале 2025 года Ургант анонсировал первый концертный тур проекта «Живой Ургант». Ведущий с командой выступил в Грузии, Израиле, Армении и некоторых других странах.

«Вечерний Ургант», как и другие развлекательные программы, перестал выходить на Первом канале в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Сообщалось, что телеканал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических передач. Позднее некоторые развлекательные шоу начали возвращаться в эфир, однако программы Урганта среди них не было.

