Стало известно о необычной находке в организме четырехлетней россиянки во время операции. О случае в Челябинском центре сердечно-сосудистой хирургии сообщает 31TV.RU.

Ребенок поступил в стационар на плановую операцию — у девочки выявлен порок сердца. При обследовании в желудке пациентки нашли инородное тело. Им оказалась монета.

По словам врачей, она находилась в желудке давно.

Ранее в Подмосковье 15-летняя девочка проглотила иглу. Она сделала это из любопытства. Школьницу спасли врачи научно-клинического центра имени Рошаля.