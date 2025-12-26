Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 26 декабря 2025Россия

Стало известно о необычной находке в организме четырехлетней россиянки во время операции

В Челябинске в организме девочки во время операции нашли монету
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стало известно о необычной находке в организме четырехлетней россиянки во время операции. О случае в Челябинском центре сердечно-сосудистой хирургии сообщает 31TV.RU.

Ребенок поступил в стационар на плановую операцию — у девочки выявлен порок сердца. При обследовании в желудке пациентки нашли инородное тело. Им оказалась монета.

По словам врачей, она находилась в желудке давно.

Ранее в Подмосковье 15-летняя девочка проглотила иглу. Она сделала это из любопытства. Школьницу спасли врачи научно-клинического центра имени Рошаля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Путина по Донбассу

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    В МИД России раскрыли цель санкций Запада

    Названы сроки ввода в обращение новых купюр номиналом 1000 рублей

    Олимпийский чемпион отреагировал на призыв Шевченко отстранить от ОИ союзников России

    Жена Серебрякова прокомментировала сообщения о его госпитализации

    Мумии матери и ребенка нашли в российском городе

    В России суд вынес приговор основательнице «Медузы»

    В работе Telegram произошел сбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok