Стало известно о подарках Трампа для семьи на Рождество

Daily Mail: В первый президентский срок Трамп дарил семье украшения на Рождество

Невестка президента США Дональда Трампа, ведущая телеканала FoxNews Лара Трамп рассказала о его подарках для семьи на Рождество. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Собеседница портала рассказала, что на первом президентском сроке Трамп преподносил родственникам украшения. При этом она уточнила, что их дизайн разрабатывался с учетом пожеланий его супруги Мелании.

В то же время стало известно, что самому американскому лидеру часто дарят фотографии в рамках. «В Овальном кабинете вы увидите много фотографий в рамках. Все эти фотографии были подарены ему нами на протяжении многих лет. Кажется, мы подарили ему в прошлом году портрет его мамы. Теперь он всегда стоит на его столе», — призналась Трамп.

В ноябре сообщалось, что новый имидж Дональда Трампа взорвал соцсети.