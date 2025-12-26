Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:02, 26 декабря 2025Ценности

Стало известно о подарках Трампа для семьи на Рождество

Daily Mail: В первый президентский срок Трамп дарил семье украшения на Рождество
Мария Винар

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Невестка президента США Дональда Трампа, ведущая телеканала FoxNews Лара Трамп рассказала о его подарках для семьи на Рождество. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Собеседница портала рассказала, что на первом президентском сроке Трамп преподносил родственникам украшения. При этом она уточнила, что их дизайн разрабатывался с учетом пожеланий его супруги Мелании.

В то же время стало известно, что самому американскому лидеру часто дарят фотографии в рамках. «В Овальном кабинете вы увидите много фотографий в рамках. Все эти фотографии были подарены ему нами на протяжении многих лет. Кажется, мы подарили ему в прошлом году портрет его мамы. Теперь он всегда стоит на его столе», — призналась Трамп.

В ноябре сообщалось, что новый имидж Дональда Трампа взорвал соцсети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok