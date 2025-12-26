Реклама

Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

Axios: Встреча Трампа и Нетаньяху станет решающей для судьбы перемирия в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху станет решающей для судьбы перемирия в секторе Газа. Об этом пишет портал Axios.

По информации издания, чиновники Белого дома считают, что Нетаньяху затягивает мирный процесс и намеревается возобновить боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС. В то же время американская администрация стремится как можно скорее объявить о создании «технократического» палестинского правительства и Международных стабилизационных сил в Газе, а также созвать возглавляемый Трампом Совет мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января.

Источники Axios сообщают, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер продолжают работу над мирными соглашениями по Газе и пытаются заложить основу для реализации второй части сделки, предполагающей разоружение ХАМАС и вывод израильских войск. Однако Нетаньяху выражает скептицизм по поводу идей американских советников и пытается затянуть процесс, чем вызывает недовольство команды Трампа.

«Это решающая встреча. Неясно, разделяет ли Трамп точку зрения Уиткоффа и Кушнера. Биби (прозвище Нетаньяху — прим. "Ленты.ру") пытается убедить одного человека. Вопрос в том, на чью сторону встанет Трамп — на сторону [Нетаньяху] или своих главных советников», — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Ранее сообщалось, что Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение режима прекращения огня в Газе, направив ему жесткое личное послание. По данным источников, израильское правительство в ответ уведомило администрацию Трампа, что соглашение было нарушено именно ХАМАС.

