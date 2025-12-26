Реклама

19:34, 26 декабря 2025Ценности

Сумку Birkin из пакета IKEA продали за 250 тысяч рублей

Карина Черных
Фото: @it_made_lyubimova

Сумку с дизайном Hermes Birkin, сшитую из синего пакета IKEA, продали за 250 тысяч рублей. Об этом сообщило ателье It make Lyubimova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Создатели изделия рассказали, что всего на ее изготовление ушло 36 рабочих часа. С учетом цены материалов, аренды и зарплаты мастера, стоимость сумки составила около 40 тысяч рублей. Однако ателье провело аукцион, в ходе которого сумка-прототип Birkin досталась покупателю за 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что модный дом Louis Vuitton захотел выпустить сумки в виде пакетов от попкорна за 109 тысяч рублей. Речь идет о сумке из мужской коллекции, которую марка планирует представить покупателям 2 января. Аксессуар выполнен из телячьей кожи, а также оформлен изображениями попкорна и фирменными логотипами бренда. Роскошное изделие можно будет приобрести за 1390 долларов (примерно за 109 тысяч рублей).

