Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 26 декабря 2025Мир

Трампа обвинили в зависти к Лондону

Мэр Лондона Хан заявил, что Трамп критикует британскую столицу из-за зависти
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует британскую столицу из-за отсутствия в Соединенных Штатах городов, способных соперничать с Лондоном на глобальном уровне. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает Financial Times.

«Я думаю, отчасти это может быть связано с тем, что президент завидует тому, что в США нет глобальных городов, которые могли бы конкурировать с Лондоном», — сказал политик.

Он добавил, что Лондон, по его мнению, остается более безопасным городом, чем его основные конкуренты в Соединенных Штатах.

Хан также выразил разочарование тем, что подобную риторику американского лидера подхватывают правые политики в Великобритании и других европейских странах.

Ранее Трамп заявил, что испытывает ненависть при виде охваченных преступностью из-за неконтролируемой миграции Лондона и Парижа. «Я ненавижу то, что случилось с Лондоном, и я ненавижу то, что случилось с Парижем. Во мне клокочет ненависть, когда вижу это», — сказал глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok