Трампа обвинили в зависти к Лондону

Мэр Лондона Хан заявил, что Трамп критикует британскую столицу из-за зависти

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует британскую столицу из-за отсутствия в Соединенных Штатах городов, способных соперничать с Лондоном на глобальном уровне. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает Financial Times.

«Я думаю, отчасти это может быть связано с тем, что президент завидует тому, что в США нет глобальных городов, которые могли бы конкурировать с Лондоном», — сказал политик.

Он добавил, что Лондон, по его мнению, остается более безопасным городом, чем его основные конкуренты в Соединенных Штатах.

Хан также выразил разочарование тем, что подобную риторику американского лидера подхватывают правые политики в Великобритании и других европейских странах.

Ранее Трамп заявил, что испытывает ненависть при виде охваченных преступностью из-за неконтролируемой миграции Лондона и Парижа. «Я ненавижу то, что случилось с Лондоном, и я ненавижу то, что случилось с Парижем. Во мне клокочет ненависть, когда вижу это», — сказал глава Белого дома.