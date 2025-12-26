Реклама

Бывший СССР
04:02, 26 декабря 2025Бывший СССР

Украинский футбольный фанат случайно выдал расположение действующей ТЭЦ

Военблогер Воевода: По ТЭЦ в Харькове ударили после фото футбольного фаната
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanish / Reuters

В Харькове по местной ТЭЦ-5 (Теплоэлектроцентраль) был нанесен удар после публикации фото украинским футбольным фанатом. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Воевода вещает».

Некий Михаил Яворский выложил в соцсетях снимок с тренировки. На заднем плане в кадр попала дымящаяся труба, показывающая, что ТЭЦ функционирует. «Доразведали, уточнили. Действительно работает. Пришлось исправлять ситуацию. Вчера вечером по ней отработали», — сообщил канал.

«Фоткайтесь еще! Только актуальная информация поможет нам избавить вас от ненавистного коммунистического прошлого!» — высмеял ситуацию военблогер.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок указал, что если ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) не решится дипломатическим путем, то есть все основания полагать, что в ближайшее время массированные удары России по Украине станут ежесуточными.

