20:27, 26 декабря 2025Силовые структуры

Установлены виновные в хищении 100 миллионов рублей из субсидий Минпромторга России

Суд вынес приговор по делу о хищении 100 млн руб из субсидий Минпромторга РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении субсидий Минпромторга России в размере 100 миллионов рублей, выделенных ОАО «Авангард». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Бывший председатель правления компании Владимир Мельников и директор АО «НИТИ "Авангард"» Александр Казак признаны виновными в мошенничестве. Они получили 3,5 и 2 года лишения свободы соответственно. Оба осужденных свою вину не признали.

Суд установил, что в 2018 году Казак и Мельников вступили в сговор на хищение выделяемых Минпромторгом бюджетных средств в качестве компенсации затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Речь идет об организации серийного производства теплопроводных паст,по которому в конкурсе были представлены подложные документы.

ОАО «Авангард» существует с 1948 года, главной структурой компании является АО «НИТИ "Авангард"», сообщает ТАСС. Предприятие ведет разработку и занимается производством приборов, датчиков и систем мониторинга, интеллектуальных контроллеров для бытовых приборов.

Ранее сообщилось, что следователь предъявил обвинение бывшему заместителю начальника новороссийского филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Дмитрию Таксиди в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки при выполнении гособоронзаказа.

