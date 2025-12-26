Узбекистан запустит в космос свой первый спутник

Мирзиеев: Узбекистан начал работу по запуску своего первого спутника в космос

Узбекистан планирует запустить свой первый спутник в космос. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, передает «Sputnik».

«Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта — гражданина нашей страны», — заявил президент.

Он добавил, что подобное должно дать стране импульс в научно-техническом прогрессе и выведет развитие республики на новый уровень.

В ноябре Мирзиеев заявлял, что Центральная Азия вступила в новую эпоху — эпоху реального единства, взаимного уважения и доверия. Он подчеркнул, что впервые за десятилетия страны региона начали системный диалог без внешнего посредничества, что стало «символом нового политического мышления».