Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 26 декабря 2025Бывший СССР

Узбекистан запустит в космос свой первый спутник

Мирзиеев: Узбекистан начал работу по запуску своего первого спутника в космос
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Узбекистан планирует запустить свой первый спутник в космос. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, передает «Sputnik».

«Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта — гражданина нашей страны», — заявил президент.

Он добавил, что подобное должно дать стране импульс в научно-техническом прогрессе и выведет развитие республики на новый уровень.

В ноябре Мирзиеев заявлял, что Центральная Азия вступила в новую эпоху — эпоху реального единства, взаимного уважения и доверия. Он подчеркнул, что впервые за десятилетия страны региона начали системный диалог без внешнего посредничества, что стало «символом нового политического мышления».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    Онищенко прокомментировал сведения о вспышке мышиной лихорадки в России

    Сроки пуска «Союза-5» изменили

    Мигранта задержали за поножовщину в петербургском хостеле

    Окоченевшего мужчину нашли на улице российского города

    Московский омбудсмен призвала всеми методами пресекать агрессивное поведение школьников

    Москвичам рассказали о трансляции в метро обращения президента в Новый год

    Разыскиваемый 12 лет за миллиардные аферы экс-чиновник Минсельхоза выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok