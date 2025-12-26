Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 26 декабря 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о провокации ВСУ с театром в Мариуполе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ взорвали театр в Мариуполе для провокации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали театр в Мариуполе в 2022 году для провокации и последующего обвинения Российской армии. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.

«По итогам расследования (...) было установлено, что взрыв (в театре) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации — обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам», — рассказала Морозова.

По ее словам, характер повреждений говорит о том, что театр взорвали изнутри.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok