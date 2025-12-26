В ДНР рассказали о провокации ВСУ с театром в Мариуполе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ взорвали театр в Мариуполе для провокации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали театр в Мариуполе в 2022 году для провокации и последующего обвинения Российской армии. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.

«По итогам расследования (...) было установлено, что взрыв (в театре) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации — обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам», — рассказала Морозова.

По ее словам, характер повреждений говорит о том, что театр взорвали изнутри.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией).