В ЛНР задержали подбиравшего исполнителей диверсий вербовщика ГУР

ФСБ задержала в ЛНР вербовщика ГУР Украины

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, работавшего на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный подбирал исполнителей терактов и диверсий в регионе. Он инициативно предложил свои услуги украинским спецслужбам, подобрал подходящего кандидата, а в дальнейшем оказывал содействие и координировал диверсионную деятельность в регионе. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Ставрополе предотвратили теракт против офицера Минобороны.