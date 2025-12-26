Реклама

12:55, 26 декабря 2025

В МИД России раскрыли цель санкций Запада

Захарова: Запад использует санкции, чтобы удержать ускользающее доминирование
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Страны Запада используют инструмент санкций для удержания утрачиваемого ими глобального влияния. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Они [односторонние принудительные меры] служат одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Ее цель очевидна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что попытки представить такие меры как «мирное разрешение споров» не выдерживают критики. Она отметила, что санкции наносят ущерб социально-экономическому развитию стран Юга и Востока, особенно затрагивая наиболее уязвимые слои населения, и мешают урегулированию кризисных ситуаций в мире.

22 декабря Совет Евросоюза (ЕС) сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений.

